Новости. Общество

Мужчина жестоко избил жену в Петербурге, врачам не удалось ее спасти

В Петербурге женщину не спасли после жестокого избиения мужем
В Петербурге женщину не спасли после жестокого избиения. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел еще 19 декабря прошлого года в квартире дома на улице Изборской в поселке Шушары. Предварительно, пьяный 30-летний мужчина поссорился с супругой и жестоко избил ее, нанося удары кулаками в область головы и тела. После случившегося женщину доставили в больницу, где она провела несколько недель, но в результате врачам не удалось ее спасти.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. Фигуранту планируют избрать меру пресечения.

Ранее воронежские подростки жестоко избили мужчину из-за приставаний к девочке и попали на видео.

