Лошадь разбила лицо двухлетней девочке в Ленобласти

В Ленинградской области двухлетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее ударила копытом лошадь. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе, когда девочка гуляла во дворе. В этот момент ребенок находился в сопровождении матери. В какой-то момент девочка неожиданно подбежала к лошади, и это испугало животное. В ответ оно ударило ребенка копытом в область лица.

После этого родители отвезли ребенка в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные переломы костей лица, контузию левой глазницы средней степени тяжести и обширные гематомы вокруг глаз. Ее состояние было оценено как средней степени тяжести.

Врачи заключили, что ребенку не требуется операция — все должно зажить самостоятельно. Отмечается, что лошадь, травмировавшая девочку, принадлежит ее матери.

