Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Лошадь разбила лицо двухлетней девочке в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти лошадь разбила копытом лицо двухлетней девочке
Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области двухлетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее ударила копытом лошадь. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе, когда девочка гуляла во дворе. В этот момент ребенок находился в сопровождении матери. В какой-то момент девочка неожиданно подбежала к лошади, и это испугало животное. В ответ оно ударило ребенка копытом в область лица.

После этого родители отвезли ребенка в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные переломы костей лица, контузию левой глазницы средней степени тяжести и обширные гематомы вокруг глаз. Ее состояние было оценено как средней степени тяжести.

Врачи заключили, что ребенку не требуется операция — все должно зажить самостоятельно. Отмечается, что лошадь, травмировавшая девочку, принадлежит ее матери.

Ранее россиянам рассказали, как животные влияют на эмоциональное состояние человека.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584557_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+