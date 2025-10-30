На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как животные влияют на эмоциональное состояние человека

Психолог Юданова: животные снижают стресс и повышают самооценку
Ruslan Malysh/Shutterstock/FOTODOM

Зоотерапия оказывает положительное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила семейный психолог Юлия Юданова. К примеру, урчание кошек снижает артериальное давление и нормализует ритм сердца.

«Животные помогают расслабиться, снять стресс. Они избавляют человека от одиночества и даже повышают ему самооценку, потому что любят безусловной любовью», — пояснила специалист.

Она также отметила, что животные помогают в лечении детей с аутизмом, например: дельфинотерапия, иппотерапия (терапия верховой ездой на лошадях), канистерапия (лечение специально обученными собаками).

Недавно ученые из Женевского университета пришли к выводу, что владельцы кошек и собак стареют медленнее других людей.

Согласно результатам исследования, проведенного среди европейцев, у владельцев собак оказалась лучше память, а у пожилых кошатников дольше сохранялась беглость речи. При этом владельцы рыб и птиц незначительно отличались в этом ключе от тех пожилых людей, у которых питомцев не было совсем.

Ранее ученая объяснила, почему все больше людей заводят собак.

