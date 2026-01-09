Мужчина в камуфляже сдавил руки на шее прохожей в Якутске

В Якутске мужчина в камуфляже напал на женщину на улице

В Якутске одетый в камуфляжну одежду мужчина напал на прохожую. Подробности случившегося со ссылкой на пострадавшую сообщает SakhaDay.ru.

Инцидент произошел 8 января в микрорайоне Марха. Женщина вышла из магазина, когда к ней обратился высокий мужчина в камуфляжной форме. Он спросил, как пройти к Озерной улице, а затем внезапно схватил незнакомку за горло и сдавил руки у нее на шее. По словам женщины, она думала, что не выживет. Постардавшая пыталась разжалобить нападавшего, упомянув о ребенке дома, однако это не подействовало. В какой-то момент агрессор заметил в руке у женщины телефон с незавершенным разговором с матерью — он отобрал устройство и скрылся.

После этого пострадавшая добежала до ближайшей дороги и остановила проезжавшую машину с тремя мужчинами. Они помогли ей найти нападавшего, задержали его и вернули женщине телефон. После этого все вместе они доставили нападавшего в отдел полиции.

По словам женщины, сейчас проводятся следственные мероприятия. С пострадавшей взяли показания. Дело находится на контроле прокуратуры региона — в надзорном ведомстве подтвердили факт случившегося.

