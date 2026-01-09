В аэропортах Краснодарского края задерживается более 50 рейсов

Прилет 21 и вылет 17 рейсов задерживается в аэропорту Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

В Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Казань и Екатеринбург, по одному — Минеральные воды, Красноярск, Самару, Нижний Новгород, Киров и Дубай (ОАЭ). На прилет задерживаются пять рейсов в Москву, по три — в Санкт-Петербург и Екатеринбург, по одному — в Минеральные воды, Челябинск, Наманган, Пермь, Красноярск, Самару, Тюмень, Нижний Новгород, Киров, Дубай.

Также некоторые задержаны в Краснодаре и Геленджике.

В Краснодаре на вылет задерживаются два рейса в Петербург, по одному в Ташкент (Узбекистан), Москву и Стамбул (Турция). На прилет задерживаются три рейса из Москвы, два из Петербурга, по одному из Стамбула и Ташкента.

В Геленджик задерживается прибытие одного рейса из российской столицы и вылет обратного.

9 января в аэропортах Москвы из-за сильной метели не могут вылететь десятки рейсов. Более 10 рейсов с ночи отменены, среди них — рейсы в Стамбул, Баку, Калининград, Санкт-Петербург и другие города и страны.

Ранее в Москве из-за снегопада задержали более 70 авиарейсов.