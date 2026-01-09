Размер шрифта
Мужчине отрезало пальцы «болгаркой» в Москве

В Москве мужчине отрезало пальцы угловой шлифмашинкой
Московская медицина

В Москве хирурги спасли мужчине пальцы, отрезанные «болгаркой». Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Мужчине отрезало пальцы на руке, когда тот работал с угловой шлифмашинкой. Пациента в экстренном порядке доставили в Центр микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева.

У пострадавшего диагностировали декомпенсацию кровообращения — состояние, при котором отсутствует нормальный приток и отток крови в пальцах. Без срочной операции потеря пальцев могла бы стать безвозвратной.

Хирурги работали девять часов — они провели реплантацию третьего и четвертого пальцев, полностью восстановив их. Первый и второй пальцы удалось сохранить путем восстановления кровеносных сосудов. Для закрытия дефекта на пятом пальце пришлось пересадить кожный лоскут с предплечья.

В результате врачам удалось спасти все пальцы на кисти пациента. Все прошло успешно, восстановленные сегменты прижились. После выписки пациента ждет курс реабилитации.

Ранее россиянину в лицо отлетел нож, который он пытался заточить.

