Россиянину в лицо отлетел нож, который он пытался заточить

В Подмосковье мужчине в лицо отлетел нож, который он пытался заточить

В Подмосковье 60-летний мужчина получил ножом в лицо, когда пытался заточить его. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Инцидент произошел в городе Электростали, когда местный житель пытался заточить нож на электрическом точильном станке. В процессе работы клинок раскололся, и его фрагмент с силой отлетел мужчине в лицо, глубоко распоров пространство от губы до глазницы. У пострадавшего началось артериальное кровотечение с риском попадания крови в дыхательные пути.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где врачи провели ему экстренную операцию. Медики остановили кровотечение, ушили рану и восполнили объем кровопотери. После необходимого лечения пациента выписали домой под наблюдение участкового врача.

