Новости. Общество

Врач предупредил о последствиях покупки очков и линз на маркетплейсе

Очки и контактные линзы не стоит покупать на маркетплейсах, поскольку это медицинские изделия, которые требуют индивидуального подбора и профессионального контроля. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный Взор» Игорь Азнаурян.

«Крайне опасно заблуждаться, считая, что для выбора контактных линз достаточно знать лишь диоптрии. На самом деле, рецепт — это сложный комплекс индивидуальных параметров, который включает не только оптическую силу, но и радиус кривизны, диаметр, материал, уровень кислородной проницаемости и влагосодержания. Каждый из этих параметров критически важен для здоровья ваших глаз», — предупредил врач.

По его словам, неправильный подбор линз может привести к микротравмам, ощущению песка и хроническому воспалению, со временем — к конъюнктивиту, кератиту и эрозии роговицы. Азнаурян отметил, что особую опасность представляют контрафактные изделия и систематическое нарушение условий хранения и транспортировки товаров на маркетплейсах. Он добавил, что при выборе очков также важны точные замеры.

Руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон», врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова поделилась в беседе «Газетой.Ru», что профессиональный подбор контактных линз включает комплексную диагностику: определение рефракции глаза и необходимых параметров контактных линз, оценку состояния слезной пленки, передней поверхности глаза, состояния роговицы и индивидуальных особенностей пациента.

Ранее врач рассказала, можно ли носить контактные линзы в мороз.

