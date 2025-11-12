Россиянам объяснили, как правильно подбирать и носить контактные линзы

Современные контактные линзы значительно повышают качество жизни, однако их комфорт и безопасность напрямую зависят от грамотного подбора специалистом. Руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон», врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова поделилась в беседе «Газетой.Ru» рекомендациями, которые сделают их ношение по-настоящему удобным.

«Ключевая ошибка — выбор контактных линз исключительно по диоптриям, в то время как важное значение имеют и анатомические параметры глаза. Например, неправильно подобранная базовая кривизна контактной линзы может приводить к неправильной посадке линзы на глазу. Слишком плотная посадка может нарушать нормальные обменные процессы и кровоснабжение роговицы, а при свободной посадке линза может слишком сильно смещаться по поверхности глаза и вызывать дискомфорт», — объяснила она.

Также важно правильно выбрать диаметр контактной линзы. По словам эксперта, профессиональный подбор контактных линз включает комплексную диагностику: определение рефракции глаза и необходимых параметров контактных линз, оценку состояния слезной пленки, передней поверхности глаза, состояния роговицы и индивидуальных особенностей пациента.

«Не менее важны технологические параметры материалов контактных линз. Пропускание кислорода линзой (Dk/t) — также нужный показатель. Он демонстрирует, сколько кислорода пропускает линза с учетом ее толщины, и очень важен для безопасного ношения. Какой именно Dk/t необходим конкретному пациенту, подскажет врач-офтальмолог или оптометрист после сбора анамнеза и обследования», — уточнила Корнилова.

Она отметила, что пациентам с синдромом сухого глаза лучше подойдут контактные линзы с технологиями, способствующими удержанию влаги внутри и на поверхности линзы.

При выборе также необходимо учитывать не только базовые параметры, но и специализированные технологии, разработанные для разных потребностей пациентов.

«Для тех, кто проводит много времени перед экранами, рекомендованы контактные линзы с расширенным функционалом. Речь идет о линзах, в материал которых включен фильтр, задерживающий часть коротковолнового синего света от экранов цифровых устройств. Важно не забыть и об увлажняющих компонентах. Например, специальные вещества, которые имитируют свойства натуральной слезы, в составе материала создают дополнительный барьер против развития синдрома сухого глаза, характерного при длительной работе за монитором», — рассказала врач.

При активном образе жизни приоритетными становятся удобство и безопасность. Как отметила Корнилова, однодневные контактные линзы — эталон гигиены: утром нужно надеть свежую пару, вечером выбросить. Это исключает уход за контактными линзами, экономит время и предотвращает риски, связанные с неправильной очисткой. Что касается линз плановой замены, такой продукт требует особого внимания и времени для соблюдения правил ухода, но более экономичен при длительной эксплуатации.

«Перед любыми манипуляциями необходимо тщательно вымыть и высушить руки. Для контактных линз плановой замены нужно использовать только свежий многофункциональный раствор и никогда не промывать сами контактные линзы или контейнер водопроводной водой», — сказала эксперт.

Врач также обратила особое внимание на важность своевременной реакции при появлении дискомфорта.

«Любые тревожные симптомы — будь то покраснение, затуманивание зрения, боль или светобоязнь — требуют немедленных действий. В таких случаях необходимо сразу снять контактные линзы и обратиться к офтальмологу, не возобновляя их ношение до консультации», — заявила Корнилова.

Попытки перетерпеть дискомфорт могут привести к серьезным осложнениям, подчеркнула эксперт. Но и вне зависимости от дискомфорта важно регулярно посещать специалиста, ведь рутинная проверка зрения у офтальмолога может диагностировать на раннем этапе различные заболевания, резюмировала она.

