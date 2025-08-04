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Фермеры залили фекалиями поле, которое заняли цыгане

Daily Mail: французские фермеры залили занятое цыганами поле фекалиями
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Во Франции фермеры залили фекалиями поле, которое заняли цыгане, пишет Daily Mail.

На видео, попавшем в социальные сети, видно, как сельхозтехника ездит по полю, заливая территорию густой бурой жижей. На фоне — десятки белых фургонов и автомобилей, включая, по словам очевидцев, даже один красный Ferrari. Скваттеры, которых фермеры подозревают в незаконном заселении частной земли, бегают за тракторами и отчаянно пытаются остановить «душ из навоза».

Фермеры утверждают, что пошли на такой шаг после того, как не дождались помощи от полиции, которая, по их словам, проигнорировала обращения о выселении самовольного лагеря, предположительно принадлежащего цыганской общине. Тогда они решили сделать территорию настолько невыносимой для проживания, чтобы обитатели сами покинули участок.

Используемая навозная жижа представляет собой смесь фекалий и воды и традиционно используется для удобрения полей. Однако в данном случае ее превратили в средство противодействия нарушителям. По словам одного очевидца событий, это был именно свиной навоз — вещество с таким резким и стойким запахом, что «воздух становится непригодным для дыхания на несколько дней».

Ранее дочь фермера приехала на школьный выпускной верхом на корове.

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