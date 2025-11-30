В ООН заявили об угрозе голода в пяти регионах мира

Кобяков: около 735 млн человек в мире страдают от голода в 2025 году

Около 735 миллионов человек во всем мире страдают от голода в 2025 году. По предварительной оценке, это 9,1% населения Земли, сообщил РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

«Мы вынуждены признать, что мировое сообщество пока не может справиться с голодом», — сказал он.

По его словам, состояние продовольственной безопасности и питания в мире в этом году превышает уровень 2015 года. Основными причинами, из-за которых голодают люди, Кобяков назвал вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия пандемии коронавируса. Он отметил, что эта проблема наблюдается в секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и на Гаити. Жителям этих стран, как сообщил Кобяков, не хватает еды, чтобы удовлетворить хотя бы базовые физиологические потребности организма.

Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики страдать от хронического недоедания будут 512 миллионов жителей планеты, причем 60% из них будут жить в Африке. Кобяков считает, что в связи с этим необходимо активизировать международное сотрудничество и кратно увеличить вложение средств в развитие сельского хозяйства и инфраструктуру агропродовольственных цепочек.

