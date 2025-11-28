На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У 32-летней женщины с покалыванием в руке нашли рак мозга

Американке с онемением и покалыванием в руке диагностировали рак мозга. Об этом пишет Daily Mail.

В 2023 году 32-летняя Келси Стокстед из Висконсина почувствовала онемение и покалывание в левой руке и кисти, которое затем распространилось ниже.

«Я думала, что это связано с сердцем, поэтому поехала в отделение неотложной помощи, но по прибытии симптомы прекратились — это было очень странно. Врачи решили, что это может быть связано с тревогой», — вспоминает женщина.

Ей прописали бета-блокаторы, которые замедляют сердцебиение и тем самым облегчают физические симптомы тревоги, однако покалывание и онемение не проходили, и четыре месяца спустя у Келси случился эпилептический припадок.

Муж срочно отвез ее в больницу, где сканирование выявило 4-сантиметровую опухоль, растущую в ее мозге. Затем врачи провели краниотомию – операцию по вскрытию черепа для доступа к мозгу. В ходе нее удалось удалить почти всю опухоль, которую отправили на биопсию.

Анализ показал астроцитому третьей степени — злокачественную опухоль, с которой пациенты живут примерно 3-5 лет. Келси прошла 33 курса лучевой терапии и 12 курсов химиотерапии, и к январю 2025 года ситуация улучшилась. Теперь, по мнению врачей, женщина может рассчитывать еще на 12–15 лет жизни.

Келси призналась, что в ближайшее время собирается зачать второго ребенка с помощью ЭКО, она уже прошла процедуру забора яйцеклеток и ожидает результатов последнего МРТ.

Ранее у мужчины нашли рак, когда он сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул.

