Тело россиянина, который разбился в жестком ДТП во Вьетнаме, не отдают семье

Тело туриста из Пермского края, который разбился в ДТП во Вьетнаме, не могут вернуть в Россию, пока семья не заплатит миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«46-летний Денис Новиков из Кунгура прилетел во Вьетнам с женой 22 декабря — супруги взяли дешевый тур. 29 декабря мужчина попал в аварию на скутере: на повороте он упал и получил разрыв селезенки. Местная больница сначала отказалась его принимать. Путь до другой клиники в Хошимине занял около четырех часов», — говорится в публикации.

По данным канала, медики провели пострадавшему операцию, после чего ввели мужчину в медикаментозную кому. Врачи были уверены, что россиянин выживет, но 3 января его состояние ухудшилось.

Также сообщается, что сейчас сотрудники не выдают тело мужчины, которое до сих пор находится в морге, поскольку ждут оплаты лечения. Счет составляет почти миллион рублей. Работники страховой компании отказались платить и заявили, что это «не страховой случай». Семья мужчины приняла решение о кремации во Вьетнаме, что обойдется им в 355 тысяч рублей. Теперь родным Дениса Новикова приходится переводить деньги с дополнительными комиссиями.

Ранее в Ленобласти ребенок пострадал в ДТП с автобусами.