Новости. Общество

Девятилетний мальчик вылетел в овраг, катаясь на тюбинге и не выжил

Во Владимире ребенок разбился, катаясь на тюбинге
Во Владимире следователи устанавливаются обстоятельства несчастного случая с девятилетним мальчиком, ребенок упал в овраг, катаясь на «ватрушке». Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в частном секторе в районе улицы Трудовой. Школьник катался на тюбинге вместе с другими детьми, вылетел за пределы дороги в овраг и получил травмы. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Владимирской области доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Свердловской области мальчик получил тяжелую травму на зимней горке. Падение произошло из-за отсутствия у горки необходимых ограждений, соответствующих техническим требованиям. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Ранее в Казани девушка прокатила подругу на привязанном к машине тюбинге и получила срок.

