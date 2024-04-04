В Таиланде задержали двух россиян по подозрению в незаконной работе гидами

В курортной провинции Пхукет Таиланда задержали двух граждан России, которых заподозрили в незаконной работе гидами. Об этом сообщили ТАСС в отделении туристической полиции Пхукета.

По данным полицейских, россиян задержали 3 апреля. Их доставили в местное отделение полиции, где они могут пробыть до 48 часов на время расследования. Далее их дело передадут в суд.

Закон Таиланда запрещает иностранцам работать гидами-экскурсоводами — эта профессия зарезервирована только для местных граждан. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,7 тыс.) и депортация из страны.

До этого турист из России устроил массовое ДТП на Пхукете в Таиланде. Отмечается, что авария произошла 29 марта на улице Сайюань в районе Раваи. Мужчина за рулем седана врезался в семь фонарных столбов, затем въехал в здание и припаркованные машины. Повреждения получили пять автомобилей.

Ранее Казахстан передал Таиланду подозреваемого в вымогательстве гражданина РФ.