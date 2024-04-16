Россиянина задержали в Таиланде за управление баром без лицензии

В Таиланде 33-летнего россиянина задержали за управление баром без соответствующей лицензии. Об этом сообщает Bangkok Post.

По информации издания, гражданин России Георгий Баталов находился в Таиланде по туристической визе и управлял баром без лицензии. Его задержали в провинции Сураттани в заведении под названием Eywa. Отмечается, что мужчина признался в отсутствии необходимых документов.

До этого в курортной провинции Пхукет Таиланда задержали двух граждан России, которых заподозрили в незаконной работе гидами. Закон страны запрещает иностранцам работать гидами-экскурсоводами — эта профессия зарезервирована только для местных граждан. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,7 тыс.) и депортация из страны.

Ранее россияне, едва не попавшие в тайскую тюрьму из-за ошибки в документах, подали иск к МВД.