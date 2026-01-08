В Непале рассказали о судьбе слона, убившего десятки человек

Слон-убийца по кличке Дхурбе, который в 2010-х годах терроризировал жителей Непала, жив, но находится под контролем властей и больше не представляет угрозы. Об этом рассказал РИА Новости старший директор в совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.

«Он на контролируемой территории, за ним наблюдают», — поделился подробностями собеседник агентства.

По словам Ламичане, раньше слон был неуправляемым. Однако власти Непала поймали его и теперь контролируют. Эксперт заверил, что Дхурбе больше не нападает на людей, и в джунглях национального парка Читван теперь можно спокойно наслаждаться отдыхом.

Слон Дхурбе обрел известность в начале 2010-х годов. По данным СМИ, он убил от 10 до 20 человек, живших неподалеку от его места обитания. Поиски животного при помощи военных не увенчались успехом. К началу 2020-х частота нападений слона на людей снизилась, но не прекратилась полностью. В апреле 2021 года газета Kathmandu Post сообщила, что Дхурбе напал на специалистов, подсчитывающих популяцию носорогов в нацпарке. Десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Дхурбе не единственный агрессивный к людям слон. В 2022 году газета New York Post рассказывала, что в Индии другой слон затоптал 70-летнюю Майю Мурму, а после напал на ее тело во время похорон. По словам семьи женщины, животное схватило ее за тело, подбросило в воздух и убежало.

