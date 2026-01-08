Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Непале рассказали о судьбе слона, убившего десятки человек

РИА Новости: слон-убийца Дхурбе живет под контролем властей Непала и не опасен
Christian Edelmann/Shutterstock/FOTODOM

Слон-убийца по кличке Дхурбе, который в 2010-х годах терроризировал жителей Непала, жив, но находится под контролем властей и больше не представляет угрозы. Об этом рассказал РИА Новости старший директор в совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.

«Он на контролируемой территории, за ним наблюдают», — поделился подробностями собеседник агентства.

По словам Ламичане, раньше слон был неуправляемым. Однако власти Непала поймали его и теперь контролируют. Эксперт заверил, что Дхурбе больше не нападает на людей, и в джунглях национального парка Читван теперь можно спокойно наслаждаться отдыхом.

Слон Дхурбе обрел известность в начале 2010-х годов. По данным СМИ, он убил от 10 до 20 человек, живших неподалеку от его места обитания. Поиски животного при помощи военных не увенчались успехом. К началу 2020-х частота нападений слона на людей снизилась, но не прекратилась полностью. В апреле 2021 года газета Kathmandu Post сообщила, что Дхурбе напал на специалистов, подсчитывающих популяцию носорогов в нацпарке. Десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Дхурбе не единственный агрессивный к людям слон. В 2022 году газета New York Post рассказывала, что в Индии другой слон затоптал 70-летнюю Майю Мурму, а после напал на ее тело во время похорон. По словам семьи женщины, животное схватило ее за тело, подбросило в воздух и убежало.

Ранее дрессировщица рассказала, как туристам спастись при встрече с разъяренным слоном.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577141_rnd_1",
    "video_id": "record::8cca8cd2-be9d-4b06-9322-854c4ce68b71"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+