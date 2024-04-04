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Дрессировщица рассказала, как туристам спастись при встрече с разъяренным слоном

Дрессировщица Корнилова: при встрече с диким слоном нельзя убегать от него

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Depositphotos

При встрече с разъяренным диким слоном важно не убегать от него, потому что он разгоняется до 60 км/ч, и не поворачиваться к нему спиной. Об этом телеканалу «360» рассказала народная артистка России, дрессировщица слонов Таисия Корнилова.

По ее словам, лучше всего постараться спокойно уйти от животного.

«Если вы не причинили слону вреда, ничего у него не отобрали, спокойно отходите в безопасное место. Если слон все-таки на вас побежал, просто стойте. Но никогда не поворачивайтесь спиной и не бегите от него — будет еще хуже. Тут как с лошадью: когда она на вас несется, встаете, руки в стороны и она никогда на вас не напрыгнет», — сказала Корнилова.

Дрессировщица уточнила, что более агрессивными животными считаются африканские слоны, однако и индийские слоны могут представлять опасность для туристов.

21 марта Daily Mail сообщала, что в парке Пиланесберг в Южной Африке (ЮАР) дикий слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари. Инцидент произошел во время сафари, группа туристов передвигалась на автомобиле в парке Пиланесберг. Нападение слона путешественники сняли на видео, на кадрах ролика слон подходит к машине, поднимает ее в воздух и толкает автобус.

Ранее ученые выяснили, какого хищника боятся африканские львы и слоны.

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