Два человека погибли в результате стрельбы в Солт-Лейк-Сити

ABC: два человека погибли, 6 ранены при стрельбе в американском Солт-Лейк-Сити
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Стрельба произошла в городе Солт-Лейк-Сити в США, два человека погибли, еще шесть пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на местную полицию.

По данным телеканала, полицейским поступила информация о стрельбе на парковке у часовни, в которой проходили похороны.

«Полиция заявила, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы возле похоронной процессии 7 января вечером», — уточнил ABC.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. По информации ABC, задержаний подозреваемых в стрельбе пока не происходило.

В конце декабря неизвестный открыл стрельбу в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо) в США, ранения получили три человека.

26 ноября около в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. В результате атаки были ранены двое сотрудников Национальной гвардии США, которые были при исполнении и имели при себе служебное оружие. Нападавшего смогли обезвредить коллеги пострадавших нацгвардейцев.

Ранее компьютер остановил пулю в гостиной американского дома и спас ребенка.

