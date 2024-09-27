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Обвиняемому в мошенничестве с поставками в армию грозит до 10 лет

СК: руководителя проекта «СИБНК» Пыльского арестовали по делу о поставках ВС РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Обвиняемый по уголовному делу о поставке некачественной продукции военного назначения, руководитель проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский арестован по делу о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома.

Пыльского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. В случае обвинительного приговора по этой статье наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. Также предусмотрен крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения.

По версии следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в войска Вооружённых сил РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.

Пыльский задержан и заключен под стражу. На средства ООО «Сибирская навигационная компания» в размере 164 млн рублей наложен арест.

В начале сентября стало известно, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 годы.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.

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