Поставщик некачественной продукции в армию России полностью возместил ущерб

Обвиняемый в мошенничестве с поставками в армию Пыльский возместил ущерб

Руководитель фирмы ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский, обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию России, полностью возместил причиненный ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Следственный комитет (СК) РФ оценил общий ущерб по делу в 164 млн рублей.

В судебных документах говорится, что расследование дела в отношении бизнесмена в настоящий момент фактически завершено, военному прокурору предстоит его утвердить, чтобы обвинительное заключение было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пыльского арестовали 27 сентября по делу о мошенничестве. В случае обвинительного приговора по этой статье наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. Также предусмотрен крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения.

По версии следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в войска Вооруженных сил РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.