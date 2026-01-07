Сборы новой экранизации приключений Буратино за неделю проката превысили 1 млрд рублей

Новый российский фильм «Буратино» менее чем за неделю со старта проката собрал в кинотеатрах свыше 1,5 млрд рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

Уточняется, что предпродажи картины превысили отметку в 185 млн рублей. Только в первый день проката сборы нового «Буратино» составили более 226 млн рублей. Количество зрителей фильма по всей стране приблизилось к трем млн.

Новая экранизация сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» вышла на экраны ровно через 50 лет после премьеры советского телевизионного фильма «Приключения Буратино».

Ранее сообщалось, что в съемках картины приняли участие актеры Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров и Анастасия Талызина.

Новый фильм «Буратино» вышел в прокат 1 января 2026 года.