Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Сборы новой экранизации приключений Буратино за неделю проката превысили 1 млрд рублей

Общие сборы нового фильма «Буратино» превысили 1,5 млрд рублей
Кинокомпания «Водород»

Новый российский фильм «Буратино» менее чем за неделю со старта проката собрал в кинотеатрах свыше 1,5 млрд рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

Уточняется, что предпродажи картины превысили отметку в 185 млн рублей. Только в первый день проката сборы нового «Буратино» составили более 226 млн рублей. Количество зрителей фильма по всей стране приблизилось к трем млн.

Новая экранизация сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» вышла на экраны ровно через 50 лет после премьеры советского телевизионного фильма «Приключения Буратино».

Ранее сообщалось, что в съемках картины приняли участие актеры Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров и Анастасия Талызина.

Новый фильм «Буратино» вышел в прокат 1 января 2026 года.
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+