В Дагестане женщинам отказали в продаже духов, ссылаясь на религиозный запрет

Магазин в Хасавюрте перестал продавать женщинам парфюм
Telegram-канал «Нетипичная Махачкала © | Дагестан»

В Дагестане женщинам отказали в продаже духов, ссылаясь на религиозный запрет. Фото опубликовал Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Объявление, вызвавшее громкие обсуждения в сети, заметили в начале января в одном из парфюмерных магазинов Хасавюрта. Владельцы прямо заявили, что не будут продавать парфюмерию женщинам, назвав всех, кто использует духи, «прелюбодейками».

Авторы объявления ссылаются на религиозный текст (хадис), согласно которому женщина якобы не должна душиться, так как аромат вызывает соблазн у окружающих.

Однако Telegam-канал «Совесть Дагестана» отмечает, что хадис, который упоминают владельцы магазина, был искажен.

Текст опубликован в сборнике «Сахих аль-Джами» в другом виде: «Любая женщина, которая наносит благовония и идет в мечеть так, что люди чувствуют ее запах, — ее молитва не принимается, пока она не вернется и не совершит полное омовение»

Ранее мусульманина «оскорбила» новогодняя елка в московском подъезде.

