Новости. Общество

Названы самые дешевые зарубежные направления для поездок в 2026 году

«Туту»: Белоруссия стала самым доступным зарубежным направлением в 2026 году
Белоруссия, Узбекистан и Киргизия вошли в тройку самых дешевых зарубежных направлений для поездок в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту».

Согласно исследованию, россияне смогут провести недельный отпуск на двоих с минимальными затратами в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным вариантом стала Белоруссия, где средняя стоимость поездки на неделю оценивается примерно в 80 тыс. рублей. Отдых в Узбекистане обойдется около 93 тыс. рублей, а в Киргизии — примерно в 105 тыс. рублей.

В перечень доступных направлений также вошли Армения со средней стоимостью поездки 107 тыс. рублей, Грузия — 108 тыс. рублей, Турция — 152 тыс. рублей и Китай — 157 тыс. рублей.

Заместитель директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артем Кузьмин отметил, что именно Белоруссия оказалась самым доступным зарубежным направлением на 2026 год. По его оценке, недели вполне достаточно, чтобы познакомиться с национальной кухней, увидеть основные достопримечательности или пройти оздоровительные процедуры в санаториях.

Кузьмин также обратил внимание, что в список бюджетных направлений вошел Китай. По его словам, страна предлагает разные форматы отдыха — от шопинга в Шанхае и культурных маршрутов в Пекине до пляжных курортов Хайнаня. Он добавил, что после отмены виз спрос на перелеты в Санью вырос втрое. Наиболее выгодными периодами для поездок он назвал февраль–март, а также июнь и сентябрь, отметив, что оптимально покупать билеты за 1–2 месяца до вылета, когда цены в среднем ниже.

Ранее турэксперт рассказал, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде.

