Новости. Общество

Морской кабель между Литвой и Латвией восстановлен

Специалисты отремонтировали поврежденный морской кабель между Литвой и Латвией
JesperG/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты отремонтировали морской оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией, предназначенный для интернет-связи со Скандинавией. Об этом сообщила литовская служба регулирования связи, передает ТАСС.

«Ремонт кабеля успешно завершен. По нему вновь передаются сигналы связи», — говорится в сообщении.

Как отмечали в частной шведской компании Arelion, владеющей указанным средством связи, повреждения оказались менее серьезными, чем предполагалось.

Авария с кабелем в Балтийском море произошла 2 января. По информации национального центра Литвы по управлению кризисами, соответствующие структуры Литвы и Латвии в настоящий момент устанавливают причины и обстоятельства повреждения

31 декабря береговая охрана Финляндии задержала судно из-за повреждения подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Утверждалось, что повреждение кабеля компании Elisa произошло тем же утром.

Ранее в Европе предложили способ защиты подводных кабелей.

