ЦБ обновит список признаков мошеннических переводов

Банк России обновит список признаков мошеннических переводов, добавив в него смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что подозрительным также будет считаться получение информации от оператора связи об изменениях у клиента банка характеристик телефона. Например, использование нетипичного интернет-провайдера.

Уваров объяснил, что эта мера поможет минимизировать количество ситуаций, когда мошенники заражают телефон вредоносным ПО и дистанционно начинают управлять устройством своей жертвы, в том числе похищая деньги. По его словам, приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.

До этого член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали похищать средства россиян с помощью ботов, которые имитируют банковские сервисы. Внешне они похожи на официальные сервисы банков, в результате чего пользователи вводят свои логин и пароль, а также коды из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету реальных банков, проводят операции с деньгами и оформляют перевыпуски карт.

