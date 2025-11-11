На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ обновит список признаков мошеннических переводов

Уваров: смена номера в онлайн-банке станет признаком мошеннического перевода
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Банк России обновит список признаков мошеннических переводов, добавив в него смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что подозрительным также будет считаться получение информации от оператора связи об изменениях у клиента банка характеристик телефона. Например, использование нетипичного интернет-провайдера.

Уваров объяснил, что эта мера поможет минимизировать количество ситуаций, когда мошенники заражают телефон вредоносным ПО и дистанционно начинают управлять устройством своей жертвы, в том числе похищая деньги. По его словам, приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.

До этого член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали похищать средства россиян с помощью ботов, которые имитируют банковские сервисы. Внешне они похожи на официальные сервисы банков, в результате чего пользователи вводят свои логин и пароль, а также коды из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к личному кабинету реальных банков, проводят операции с деньгами и оформляют перевыпуски карт.

Ранее эксперт рассказал о самых распространенных схемах обмана россиян в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами