Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Госдуме прокомментировали «голую» новогоднюю постановку

Депутат Милонов: «НеДетская Елка 6» должна проходит в стриптиз-клубе вместо театра
Виталий Милонов/VK

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в беседе с изданием «Абзац» раскритиковал эротическое шоу «НеДетская Елка 6» в московском театре Кирилла Ганина.

Милонов заявил, что нельзя смешивать «красивое с мерзким». Он считает, что театр и режиссера нужно лишать их статуса, если они поставили подобное шоу. По мнению депутата, мероприятия такого рода должны проходить в стриптиз-клубах, которые действуют в других рамках и ограничениях.

«Некоторые идиоты начинают эксплуатировать тему театра исключительно в низменных аспектах, что противоречит духу и философии русского искусства. В данном случае государственные органы и силовики помогают театрам избавляться от маскирующихся под искусство порноприлипал», — заявил депутат.

6 января Telegram-канал 112 сообщил, что силовики ворвались в театр Кирилла Ганина во время шоу «НеДетская Елка 6». Они обнаружили, что на спектакле голые актеры раздевали зрителей. Организаторов новогодней эротической постановки задержали и привлекли по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Поплавская возмутилась «голой» новогодней постановке и вспомнила Ивлееву.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568393_rnd_8",
    "video_id": "record::32123676-4d8d-47a8-af90-01cb85f601a0"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+