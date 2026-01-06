В Госдуме прокомментировали «голую» новогоднюю постановку

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в беседе с изданием «Абзац» раскритиковал эротическое шоу «НеДетская Елка 6» в московском театре Кирилла Ганина.

Милонов заявил, что нельзя смешивать «красивое с мерзким». Он считает, что театр и режиссера нужно лишать их статуса, если они поставили подобное шоу. По мнению депутата, мероприятия такого рода должны проходить в стриптиз-клубах, которые действуют в других рамках и ограничениях.

«Некоторые идиоты начинают эксплуатировать тему театра исключительно в низменных аспектах, что противоречит духу и философии русского искусства. В данном случае государственные органы и силовики помогают театрам избавляться от маскирующихся под искусство порноприлипал», — заявил депутат.

6 января Telegram-канал 112 сообщил, что силовики ворвались в театр Кирилла Ганина во время шоу «НеДетская Елка 6». Они обнаружили, что на спектакле голые актеры раздевали зрителей. Организаторов новогодней эротической постановки задержали и привлекли по статье о мелком хулиганстве.

