Активисты сорвали концерт группы Otto Dix: «Фестиваль фриков»

Активисты из «Русской общины Петрограда» заявили в Telegram-канале, что сорвали концерт группы Otto Dix.

Общественники назвали Otto Dix «деструктивной группой», а их концерт «фестивалем фриков и ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Наши соратники приехали, и концерт по техническим причинам пришлось отменить», — заявили активисты.

Telegram-канал ASTRA (признан в РФ иностранным агентом) сообщал, что солисту группы Михаэлю Драу якобы пришлось вызвать полицию из-за общественников. Издание также утверждало, что вокалист совершил трансгендерный переход при помощи гормональной терапии. Сам Драу это отрицает.

«Не вызывал я никакую полицию. Сами вы прошли гормональную терапию, только она вам не помогла», — заявил солист Otto Dix.

Драу также сообщил, что в январе собирается уезжать из России, где планирует работать над новыми материалами для проекта Michael Draw. Артист считает, что может не возвращаться, так как он «больше не нужен» на родине, а Otto Dix «изжил себя». По словам музыканта, его книги собираются запретить в России.

«Я давал вам искусство, которое несло смысл, и вряд ли у какой-то другой русской группы было столько смысла и идей», — поделился певец.

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