«Безумно жаль их»: в московском «Доме-корабле» сгорели пенсионеры Два человека погибли при пожаре в Доме-корабле на Большой Тульской улице в Москве

В знаменитом своей необычной формой «Доме-корабле» в Москве начался пожар, в котором погибла пара пенсионеров. Как сообщила «Газете.Ru» соседка, супруги жили одни и не успели выбраться из огня. Пламя дотла сожгло квартиру, предварительно, возгорание началась из-за проблем с электропроводкой. Сам дом строили в советское время более десяти лет, заканчивали работы солдаты-стройбатовцы, из-за чего он получился с квартирами необычной планировки и разного качества.

При пожаре в столичной жилой многоэтажке, известной как «Дом-корабль» на Большой Тульской, погибли двое человек. Об этом сообщило МЧС России.

«Обнаружены тела женщины и мужчины», — передало ведомство.

Погибла пожилая пара, уточнила «Газете.Ru» жительница дома Елена. По ее словам, у пенсионеров остался взрослый сын.

«Безумно жаль их. Они одни жили, взрослый сын отдельно», — рассказала Елена.

Соседка отметила, что пожарные приехали достаточно быстро. Они начали тушить пламя в районе пяти утра, загорелась квартира на шестом этаже. Возгорание успело распространиться на 55 кв. м. На место выехали 47 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Спасатели вытащили из огня 14 человек , еще 80 соседей выбрались на улицу сами. Из-за пожара у дома частично перекрывали автомобильную дорогу в сторону Подмосковья.

«Пожар был очень сильным, муж услышал сигнализацию, разбудил всех.

Мы успели, обмотавшись мокрыми полотенцами, выйти на пожарную лестницу. Было уже очень сильное задымление... У нас, конечно же, была [паника], это очень страшно, пробиваться через стену дыма в темноте»,

— поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Как видно на кадрах с места происшествия, пожар полностью уничтожил квартиру, оставив обугленные стены. Следствие назвало предварительной причиной возгорания неисправную проводку . Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Этот же дом №2 по Большой Тульской улице уже горел в январе этого года. Тогда пожар начался в квартире на 11-м этаже, никто не погиб.

«Достраивали солдаты стройбата»: чем известен «Дом-корабль»

Этот дом отличается необычной формой, вытянут на 400 метров — это половина улицы , на которой он стоит. Всего тут 14 этажей, девять подъездов и 980 квартир. Сейчас кроме жилых помещений в доме множество магазинов и других организаций, свой ТЦ.

Здание в стиле советского конструктивизма начали строить в 1972 году, а достроили только в 1986-м. Квартиры изначально выдавали холостым работникам Министерства атомной промышленности СССР. Жильцов стали заселять на этапе строительства, когда была готова только часть дома. Владельцам первых квартир повезло больше, потому что, по некоторым сведениям, их делали более качественно.

«[Под конец] долгострой из рук профессиональных строителей перешел к солдатам стройбата, которые его и достраивали, как могли, с применением менее качественных материалов».

Кроме «Дома-корабля» здание имеет еще множество прозвищ: «Титаник», «Дом атомщиков», «Дом холостяка», «Лежачий небоскреб», «Атомная электростанция» и даже «самый уродливый дом». Из-за смены подрядчиков в нем оказалась непривычная, путанная планировка.

«По странной задумке в некоторых квартирах располагается сразу по три стояка. Причем иногда даже можно перекрыть воду на кухне соседа из своей квартиры, а в отместку другой сосед перекроет воду в чужой ванной», — приводят пример авторы статьи о доме.

Современные жильцы оставляют смешанные отзывы, например, отмечают полное отсутствие балконов, своего двора или высокую слышимость между квартирами.

«Внутри извилистые, узкие коридоры с низким потолком. По стенам двери, двери, двери. У многих возникает клаустрофобия.

А квартиры необычные... Самые необычные кондиционеры, которые спрятаны в стенные шкафы на кухнях», — делятся своими впечатлениями москвичи.