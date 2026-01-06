Россиянка умерла на Шри-Ланке в канун Нового года, знакомые винят врачей

SHOT: россиянка скончалась на Шри-Ланке от лихорадки в канун Нового года

В канун Нового года гражданка России умерла на Шри-Ланке от лихорадки денге (острого инфекционного заболевания с сильнейшими болями в суставах и мышцах, температурой тела до 39–41°C, сыпью и увеличением лимфатических узлов), пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал сообщает, что до переезда на остров 33-летняя женщина жила в Магнитогорске. На Шри-Ланке она работала арт-директором в местном ресторане. Россиянка почувствовала себя плохо 21 декабря и заподозрила пищевое отравление. На следующий день она обратилась к врачам, и ее госпитализировали с лихорадкой денге.

«Знакомые уверяют, что уже в госпитале у девушки начались осложнения, а через трубку для диализа ей занесли сепсис», — говорится в посте.

