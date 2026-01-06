Размер шрифта
Россиянка умерла на Шри-Ланке в канун Нового года, знакомые винят врачей

SHOT: россиянка скончалась на Шри-Ланке от лихорадки в канун Нового года
Телеграм-канал «SHOT»

В канун Нового года гражданка России умерла на Шри-Ланке от лихорадки денге (острого инфекционного заболевания с сильнейшими болями в суставах и мышцах, температурой тела до 39–41°C, сыпью и увеличением лимфатических узлов), пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал сообщает, что до переезда на остров 33-летняя женщина жила в Магнитогорске. На Шри-Ланке она работала арт-директором в местном ресторане. Россиянка почувствовала себя плохо 21 декабря и заподозрила пищевое отравление. На следующий день она обратилась к врачам, и ее госпитализировали с лихорадкой денге.

«Знакомые уверяют, что уже в госпитале у девушки начались осложнения, а через трубку для диализа ей занесли сепсис», — говорится в посте.

В апреле 2025-го рэпер Паша Техник скончался в возрасте 40 лет. 27 марта он был госпитализирован в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, причина которого была неизвестна.

На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние музыканта резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее после 13 остановок сердца скончалась 11-летняя звезда Netflix.

