Подростка задержали из-за гибели мужчины в Ленинградской области

Подростка подозревают в убийстве мужчины в городе Тельмана Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В Тосненском районе задержан несовершеннолетний по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый был знаком с погибшим. У торгового центра между ними произошел конфликт, в результате которого подросток нанес мужчине не менее двух ударов кулаком в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В полиции рассказали, что мужчине было 35 лет, он нигде не работал.

Telegram-канал Mash в свою очередь отмечает, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. По словам очевидцев, он гулял с подростками.

Подозреваемый 15-летний подросток задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В декабре в Мурманской области 16-летнего подростка отправили за решетку за избиение 72-летнего пенсионера.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков напала на пенсионера из-за того, что он сделал им замечание.