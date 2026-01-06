Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Подростка задержали из-за гибели мужчины в Ленинградской области

СК РФ: в убийстве мужчины в Ленобласти заподозрили подростка
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Подростка подозревают в убийстве мужчины в городе Тельмана Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В Тосненском районе задержан несовершеннолетний по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый был знаком с погибшим. У торгового центра между ними произошел конфликт, в результате которого подросток нанес мужчине не менее двух ударов кулаком в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В полиции рассказали, что мужчине было 35 лет, он нигде не работал.

Telegram-канал Mash в свою очередь отмечает, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. По словам очевидцев, он гулял с подростками.

Подозреваемый 15-летний подросток задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В декабре в Мурманской области 16-летнего подростка отправили за решетку за избиение 72-летнего пенсионера.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков напала на пенсионера из-за того, что он сделал им замечание.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570301_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+