Мужчина женился спустя четыре часа после свидания вслепую и остался без денег

SCMP: китаец женился спустя четыре часа после свидания и лишился денег

В Китае мужчина женился через четыре часа после свидания вслепую и остался без денег, пишет South China Morning Post.

Мужчина по имени Хуан Чжунчэн стал объектом бурных обсуждений в китайских соцсетях после того, как женился всего через четыре часа после свидания вслепую. Как сообщают СМИ, знакомство было организовано сразу девятью свахами, которые порекомендовали мужчине одну и ту же женщину, работавшую в салоне красоты.

По словам Хуана, женщина настояла на регистрации брака в день знакомства.

«Все произошло так быстро, я был в оцепенении», — рассказал он журналистам.

Вечером пара отправилась в отель, однако, как утверждает мужчина, в дальнейшем жена избегала физической близости.

Спустя два дня после свадьбы женщина убедила Хуана отправиться на заработки в провинцию Гуандун и начала регулярно просить у него деньги под различными предлогами. Супруг переводил ей средства на различные праздники и покупку компьютера для ее дочери.

Менее чем за месяц после регистрации брака были полностью потрачены все сбережения Хуана — $34 тысячи.

«Она потратила все меньше чем за 20 дней», — отметил мужчина.

Пользователи соцсетей предполагают, что мужчина мог стать жертвой мошеннической схемы с участием нескольких свах.

«Он должен подать иск, это выглядит как совместное мошенничество», — отмечают комментаторы.

Ранее в Китае мужчина подал на развод, узнав, что жена потратила $94 тыс. на донаты стримеру.