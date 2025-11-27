На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина женился спустя четыре часа после свидания вслепую и остался без денег

SCMP: китаец женился спустя четыре часа после свидания и лишился денег
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Китае мужчина женился через четыре часа после свидания вслепую и остался без денег, пишет South China Morning Post.

Мужчина по имени Хуан Чжунчэн стал объектом бурных обсуждений в китайских соцсетях после того, как женился всего через четыре часа после свидания вслепую. Как сообщают СМИ, знакомство было организовано сразу девятью свахами, которые порекомендовали мужчине одну и ту же женщину, работавшую в салоне красоты.

По словам Хуана, женщина настояла на регистрации брака в день знакомства.

«Все произошло так быстро, я был в оцепенении», — рассказал он журналистам.

Вечером пара отправилась в отель, однако, как утверждает мужчина, в дальнейшем жена избегала физической близости.

Спустя два дня после свадьбы женщина убедила Хуана отправиться на заработки в провинцию Гуандун и начала регулярно просить у него деньги под различными предлогами. Супруг переводил ей средства на различные праздники и покупку компьютера для ее дочери.

Менее чем за месяц после регистрации брака были полностью потрачены все сбережения Хуана — $34 тысячи.

«Она потратила все меньше чем за 20 дней», — отметил мужчина.

Пользователи соцсетей предполагают, что мужчина мог стать жертвой мошеннической схемы с участием нескольких свах.

«Он должен подать иск, это выглядит как совместное мошенничество», — отмечают комментаторы.

Ранее в Китае мужчина подал на развод, узнав, что жена потратила $94 тыс. на донаты стримеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами