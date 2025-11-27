Мужчина женился спустя четыре часа после свидания вслепую и остался без денег

В Китае мужчина женился через четыре часа после свидания вслепую и остался без денег, пишет South China Morning Post.
Мужчина по имени Хуан Чжунчэн стал объектом бурных обсуждений в китайских соцсетях после того, как женился всего через четыре часа после свидания вслепую. Как сообщают СМИ, знакомство было организовано сразу девятью свахами, которые порекомендовали мужчине одну и ту же женщину, работавшую в салоне красоты.
По словам Хуана, женщина настояла на регистрации брака в день знакомства.
«Все произошло так быстро, я был в оцепенении», — рассказал он журналистам.
Вечером пара отправилась в отель, однако, как утверждает мужчина, в дальнейшем жена избегала физической близости.
Спустя два дня после свадьбы женщина убедила Хуана отправиться на заработки в провинцию Гуандун и начала регулярно просить у него деньги под различными предлогами. Супруг переводил ей средства на различные праздники и покупку компьютера для ее дочери.
Менее чем за месяц после регистрации брака были полностью потрачены все сбережения Хуана — $34 тысячи.
«Она потратила все меньше чем за 20 дней», — отметил мужчина.
Пользователи соцсетей предполагают, что мужчина мог стать жертвой мошеннической схемы с участием нескольких свах.
«Он должен подать иск, это выглядит как совместное мошенничество», — отмечают комментаторы.
