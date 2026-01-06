Размер шрифта
Семья из Подмосковья вызвала гнев соседей, спилив елку во дворе дома

В Подмосковье неизвестные спилили елку, которую семь лет выращивали жители дома
Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва»

В Подмосковье семья спилила и похитила елку, которая росла в чужом дворе. Кража попала на видео, его публикует Telegram-канал «112».

Инцидент произошел ночью 30 декабря в поселке Голубое. Судя по записи, трое человек, мужчина, женщина и ребенок, пробрались во двор дома №22. Взрослые спилили новогоднее дерево и забрали его с собой, сбежав с места преступления.

По словам местных жителей, семь лет назад они высадили ель и выращивали ее всем двором, превратив эту деятельность в совместный эксперимент. Дерево ежегодно подстригали и регулярно подкармливали удобрениями в надежде, что оно долгие годы будет радовать жильцов.

Местные не смогли самостоятельно опознать похитителей и подали заявление в полицию.

Ранее в Башкирии спилили ель у дома, пока хозяева были на работе.
 
