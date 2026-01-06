Появилось видео, как москвич катается на лыжах на крыше супермаркета

Житель Москвы прокатился на лыжах на крыше супермаркета в Некрасовке. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».

В ролике мужчина на лыжах делает несколько шагов по крыше торгового центра. В комментариях пользователи задаются вопросом, что ему мешало покататься вокруг здания. Там тоже лежал «нетронутый» снег.

Прошлой зимой зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что современным родителям стоит помнить о правилах безопасности движения на санках и тюбингах — они уже не дети 90-х, которые катались на капотах старых авто.

По его словам, парк техники с тех пор расширился: сейчас на выбор ледянки, ватрушки, снегокаты, тюбинги. Транспорт должен соответствовать возрасту и весу ребенка. Безопаснее всего детям кататься на санках и снегокатах по ровным и невысоким склонам, отметил депутат. В первом случае можно взять на борт кого-то из родителей или старших братьев и сестер. А вот на снегокате лучше ехать одному.

Ранее в Госдуме призвали запретить самодельные зимние горки.