На Украине родители хотели продать новорожденного ребенка

Молодая пара пыталась продать своего новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов в Николаевской области Украины. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

Согласно данным ведомства, 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель начали искать покупателей еще на этапе беременности. Ребенок родился 1 января, а уже на следующий день пара передала младенца предполагаемому покупателю, получив часть суммы. Им предъявлены обвинения в торговле людьми.

В декабре женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как в Карачаево-Черкесии продала местной жительнице новорожденного ребенка. По данным полиции, 29-летняя иностранка договорилась с 45-летней женщиной из Черкесска, что отдаст ей ребенка за 500 тысяч рублей. Помимо этого, последняя оплатила для роженицы палату в перинатальном центре. После родом мигрантка отдала ребенка и получила взамен средства.

Когда о произошедшем стало известно, сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, обеих фигуранток задержали. Ребенка обнаружили у сестры покупательницы, его направили в социальное учреждение.

Ранее в Дагестане женщина, купившая младенца, получила срок.