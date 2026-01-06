Девушке, жаловавшейся на вздутие и одышку, удалили 70% желудка

Британке удалили большую часть желудка после жалоб на потерю аппетита и онемение конечностей. Об этом сообщает Lad Bible.

В январе 2019 года жительница Глостера Белла Бэйлисс, тогда 25-летняя помощница администратора, обратилась к врачу, заподозрив у себя «сильную анемию».

Девушка жаловалась на вздутие и боль в животе, одышку, а также покалывание рук и ног. Однако в больнице отмахнулись от пациентки, списав все на «женские проблемы».

«Я знала, что дело не в этом. Каждый раз, когда я ела, меня постоянно мучило чувство переполнения желудка. Это продолжалось два-три года, но к концу стало намного хуже», — вспоминает Белла.

Она снова попала в больницу в ноябре 2019 года, лишь тогда ей сделали эндоскопию и обнаружили в желудке 6-сантиметровую опухоль. Девушке поставили редкий диагноз — гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО).

«Мне сделали операцию по удалению опухоли желудка, а также 70% желудка. Если бы они не оставили меня на такой длительный срок, мне бы не пришлось удалять такую ​​большую часть желудка, потому что за это время опухоль увеличилась в размерах», — отмечает британка.

После операции Белле стало трудно есть молочные продукты и большие порции еды, а оставшийся шрам повлиял на ее уверенность в себе. Несмотря на соблюдение диеты, спустя пять лет рак вернулся, однако женщина не сдается и продолжает лечение.

Ранее онколог назвал привычку, которая в пять раз повышает риск развития рака.