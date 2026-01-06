Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Девушке, жаловавшейся на вздутие и одышку, удалили 70% желудка

В Великобритании девушке удалили 70% желудка из-за ошибки при диагностике рака
Kennedy News and Media

Британке удалили большую часть желудка после жалоб на потерю аппетита и онемение конечностей. Об этом сообщает Lad Bible.

В январе 2019 года жительница Глостера Белла Бэйлисс, тогда 25-летняя помощница администратора, обратилась к врачу, заподозрив у себя «сильную анемию».

Девушка жаловалась на вздутие и боль в животе, одышку, а также покалывание рук и ног. Однако в больнице отмахнулись от пациентки, списав все на «женские проблемы».

«Я знала, что дело не в этом. Каждый раз, когда я ела, меня постоянно мучило чувство переполнения желудка. Это продолжалось два-три года, но к концу стало намного хуже», — вспоминает Белла.

Она снова попала в больницу в ноябре 2019 года, лишь тогда ей сделали эндоскопию и обнаружили в желудке 6-сантиметровую опухоль. Девушке поставили редкий диагноз — гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО).

«Мне сделали операцию по удалению опухоли желудка, а также 70% желудка. Если бы они не оставили меня на такой длительный срок, мне бы не пришлось удалять такую ​​большую часть желудка, потому что за это время опухоль увеличилась в размерах», — отмечает британка.

После операции Белле стало трудно есть молочные продукты и большие порции еды, а оставшийся шрам повлиял на ее уверенность в себе. Несмотря на соблюдение диеты, спустя пять лет рак вернулся, однако женщина не сдается и продолжает лечение.

Ранее онколог назвал привычку, которая в пять раз повышает риск развития рака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27569611_rnd_7",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+