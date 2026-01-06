Размер шрифта
В Госдуме заявили, что на удаленке пенсионеры смогут работать во многих сферах

Нилов: пенсионеры могут зарабатывать удаленно в самых разных сферах
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеры могут зарабатывать удаленно в самых разных сферах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС, комментируя план Правительства по развитию разных форм занятости для старшего поколения.

«Что касается сфер занятости, они могут быть самые разные: это могут быть специалисты, которые работают на телефоне, это работа с базами данных на компьютере, сбор информации, подготовка статей, подготовка графических материалов. То есть все, что угодно, не требующее нахождения на рабочем месте, у работодателя», — сказал он.

По словам Нилова, особенно важно, чтобы службы занятости информировали людей о карьерных возможностях.

До этого сообщалось, что власти России намерены развивать формы надомной, временной, а также гибкой занятости для граждан старшего поколения. Так, будут поставлены задачи по реализации тематических проектов и мероприятий.

Предполагается, что профессиональное обучение будет организовано для россиян от 50 лет и старше, а также людей предпенсионного возраста. В том числе, дополнительное профессиональное образование можно будет получить с государственной поддержкой. Такие меры должны повысить качество жизни и финансовую стабильность пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления.

