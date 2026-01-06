Петербурженка лишилась почти $1 млн, ответив на звонок бывшего начальника

Жительница Санкт-Петербурга перевела на счета аферистов около 78 млн рублей. Об этом стало известно 47news.

Днем 4 января 63-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Пенсионерка рассказала, что в декабре ей стали поступать звонки от имени бывшего руководителя. Собеседник предупредил, что вскоре ей позвонят из ФСБ.

«Сотрудники спецслужб» убедили пенсионерку, которая всю жизнь проработала в финансовом секторе, в том, что ее сбережениям грозит опасность. В несколько приемов она перевела на указанные номера почти 78 млн рублей, то есть более $997 тысяч.

Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве. Ведется следствие.

