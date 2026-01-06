В Петербурге загорелось производственное здание

В Санкт-Петербурге на улице Угольной загорелось производственное здание. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС Северной столицы.

Как уточняется, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 09:49 по мск, в 12:01 пожар потушили.

«В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлекали четыре единицы техники и 18 человек.

До этого в Подмосковном Подольске загорелась одна из квартир многоэтажного дома. Трех человек спасти не удалось и еще двое госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ.).

Правоохранители уже провели осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены судебно-медицинские и пожарено-технические экспертизы.

Ранее при взрыве на юге Москвы пострадали полицейские.