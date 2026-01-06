Следком Подмосковья завел дело после пожара в квартире

СК Подмосковья: при пожаре в квартире не выжили три человека, возбуждено дело

В Подмосковном Подольске загорелась одна из квартир многоэтажного дома. Трех человек спасти не удалось и еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по столичному региону.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ.)», — сказано в сообщении.

По предварительным данным причиной пожара могла стать аварийная работа электроприборов.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены судебно-медицинские и пожарено-технические экспертизы, добавили в ведомстве.

Днем 4 января в МЧС России по Свердловской области сообщили о возгорании в трех квартирах в четырехэтажном доме на улице Ильича, 30, в Первоуральске. В ведомстве уточнили, что пожару предшествовал взрыв газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали два человека, семь жителей дома были эвакуированы.

Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано силами 16 спасателей и шести единиц техники.

Ранее при взрыве на юге Москвы пострадали полицейские.