В Бурятии осудили пенсионера, который напал на девушку, приняв ее за украинскую шпионку

В Бурятии мужчина пытался расправиться с 17-летней девушкой, которую принял за «украинскую шпионку». Об этом пишет mk.ru.

В Заиграевском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении 67-летнего пенсионера Сергея Мясникова, напавшего на незнакомую девушку в поселке Онохой в июне 2024 года. В день инцидента мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и заметил девушку, которая разговаривала по телефону с подругами. Однако Мясников решил, что она передает некие координаты на Украину.

Мужчина пригрозил незнакомке расправой, а когда она стала убегать, догнал ее, повалил на землю, оседлал и начал душить. Несмотря на попытки очевидцев вмешаться, пьяный россиянин продолжал удерживать жертву и кричал: «Она хохлятская, снимает и передает показания!» На помощь девушке пришли свидетели и ее родители.

Нападавшего задержали и судили по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сначала мужчина заявил, что не помнит, как напал на потерпевшую, затем утверждал, что лишь хотел отобрать телефон, так как она якобы снимала «военные объекты». Однако никаких объектов поблизости не было, и судья отмел доводы стороны защиты, отправив фигуранта в колонию строгого режима на 8,5 года.

Мясников, отец и дед семерых внуков, жаловался на здоровье и до конца не признал своей вины. Тем не менее Верховный суд республики оставил приговор в силе.

