Мужчина избил и ограбил незнакомку в Новокузнецке, приняв ее за закладчицу

В Новокузнецке мужчина избил и ограбил незнакомку, приняв ее за закладчицу

В Новокузнецке мужчина принял незнакомку за закладчицу и напал на нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Новокузнецк 112».

Инцидент произошел на улице — 47-летний ранее судимый мужчина напал на 39-летнюю незнакомую женщину и избил ее. Затем злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон и принудил назвать пароль от устройства, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Нападавшего задержали, и он рассказал о мотивах своего поступка — ему показалось, что женщина фотографирует место предполагаемого тайника с наркотиками.

У преступника изъяли украденный телефон и вернули его законной владелице. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее в Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку.