На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина избил и ограбил незнакомку в Новокузнецке, приняв ее за закладчицу

В Новокузнецке мужчина избил и ограбил незнакомку, приняв ее за закладчицу
true
true
true
close
Shutterstock

В Новокузнецке мужчина принял незнакомку за закладчицу и напал на нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Новокузнецк 112».

Инцидент произошел на улице — 47-летний ранее судимый мужчина напал на 39-летнюю незнакомую женщину и избил ее. Затем злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон и принудил назвать пароль от устройства, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Нападавшего задержали, и он рассказал о мотивах своего поступка — ему показалось, что женщина фотографирует место предполагаемого тайника с наркотиками.

У преступника изъяли украденный телефон и вернули его законной владелице. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее в Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами