В Когалыме посетителя отеля избили русофобы после замечаний

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об избиении гостя отеля в Когалыме

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о нападении на посетителя одного из отелей в Когалыме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что мужчину избили после того, как он сделал замечания. Также злоумышленники выкрикивали ему русофобские фразы.

По факту инцидента следственные органы СК по ХМАО-Югре инициировали передачу материалов уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) из органов внутренних дел в свое производство.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о деталях произошедшего и принятых процессуальных мерах.

