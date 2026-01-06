Размер шрифта
В Когалыме посетителя отеля избили русофобы после замечаний

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об избиении гостя отеля в Когалыме
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о нападении на посетителя одного из отелей в Когалыме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что мужчину избили после того, как он сделал замечания. Также злоумышленники выкрикивали ему русофобские фразы.

По факту инцидента следственные органы СК по ХМАО-Югре инициировали передачу материалов уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) из органов внутренних дел в свое производство.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о деталях произошедшего и принятых процессуальных мерах.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На опубликованном в соцсетях видео видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека.

