Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Туристу рассекли голову на горнолыжном курорте на Сахалине

На Сахалине лыжник катался без шлема и рассек голову, столкнувшись с другом
Телеграм-канал «SHOT»

Турист получил травму головы на одном из горнолыжных курортов Сахалина. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, мужчина спускался по трассе без шлема и врезался в своего друга. Тот случайно полоснул его по незащищенной голове острыми кантами — металлическими лезвиями своих лыж.

У пострадавшего остались глубокие порезы, с сильным кровотечением его срочно доставили в медпункт, где оказали первую помощь. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Он уже идет на поправку и пообещал впредь надевать шлем перед катанием.

До этого девочку с отцом накрыло снежной лавиной в «Красной Поляне» в Сочи. На помощь к мужчине пришли другие туристы. Достать ребенка из-под снежного завала удалось примерно спустя 15 минут. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, ей сделали КТ. Никаких травм у девочки не зафиксировали.

Ранее турист разбился на горнолыжном курорте из-за сломанного подъемника.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567583_rnd_6",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+