Туристу рассекли голову на горнолыжном курорте на Сахалине

На Сахалине лыжник катался без шлема и рассек голову, столкнувшись с другом

Турист получил травму головы на одном из горнолыжных курортов Сахалина. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, мужчина спускался по трассе без шлема и врезался в своего друга. Тот случайно полоснул его по незащищенной голове острыми кантами — металлическими лезвиями своих лыж.

У пострадавшего остались глубокие порезы, с сильным кровотечением его срочно доставили в медпункт, где оказали первую помощь. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Он уже идет на поправку и пообещал впредь надевать шлем перед катанием.

До этого девочку с отцом накрыло снежной лавиной в «Красной Поляне» в Сочи. На помощь к мужчине пришли другие туристы. Достать ребенка из-под снежного завала удалось примерно спустя 15 минут. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, ей сделали КТ. Никаких травм у девочки не зафиксировали.

Ранее турист разбился на горнолыжном курорте из-за сломанного подъемника.