Работу транспорта Москвы продлили в Рождественскую ночь

Работу столичного метро и МЦК продлили в Рождественскую ночь с 6 на 7 января до 02:00, МЦД — до 03:00. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Кроме того, продлена работа наземного городского транспорта до 03:30 — 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов.

В Москве в праздничную ночь будет работать более 500 храмов, в них пройдут рождественские службы. Ожидается, что в них примут участие свыше миллиона человек.

В Москве со 2 января 2026 года изменилась стоимость проезда в городском транспорте. Корректировка тарифов связана с необходимостью компенсации роста цен на электроэнергию и топливо, при этом индексация с 2011 года остается ниже уровня инфляции, отметили в столичном Дептрансе.

Теперь цена поездки по «Единому билету в Москве составляет 90 рублей. При оплате с помощью банковской карты — 83 рубля, а по карте «Тройка» — 75 рублей.

Ранее суд взыскал убытки с невнимательного пассажира московского метро.