Президент России помог исполнить мечту юного участника акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» помог осуществить мечту ученика первого класса «Инженерной школы» города Дмитрова Игоря Степаненко побывать в Музее Мирового океана в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба «Движения первых».

Отмечается, что ребенок, несмотря на ограничения по здоровью, с большим интересом изучает подводный мир и мечтает узнать больше о море и морских исследованиях. О Музее Мирового океана он впервые услышал на школьном уроке, а затем его мечту поддержал старший брат Артем, проходящий срочную службу в Калининградской области.

В рамках акции для мальчика и его семьи была подготовлена насыщенная культурно-познавательная программа в Калининграде, в том числе посещение острова Канта, Кафедрального собора и новогодней ярмарки. Также Игорь побывал в Музее Мирового океана, его сопровождали президент музея-заповедника Светлана Сивкова и генеральный директор Денис Миронюк.

Для мальчика провели экскурсию по дизель-электрической подводной лодке Б-413, где он узнал о службе на Балтийском военно-морском флоте и смог побывать в отсеках подлодки. Затем ребенок осмотрел Набережную исторического флота музея и посетил научно-исследовательские суда «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь» в сопровождении капитана.

Кроме того, ребенок познакомился с экспозицией «Глубина» и посетил экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан», а также увидел глубоководный аппарат «Мир-1», поучаствовал в интерактивных занятиях, узнал о Балтийском море и морских профессиях и побывал в образовательных лабораториях музея.

Также Игорь смотрел экспонат, который давно метал увидеть — скелет мозазавра. После состоялась встреча с Дедом Морозом, где ребенок получил подарки.

После культурной программы мальчик поговорил по телефону с президентом России, рассказал о своей поездке и поделился впечатлениями от посещения музея. Также в знак благодарности Игорь подарил Владимиру Путину картину, над которой трудился неделю.

Глава государства поздравил семью Степаненко с Новым годом и наступающим Рождеством.

Ранее сообщалось, что открытку с желанием Игоря президент России снял с новогодней «Елки желаний» в Национальном центре «Россия» на форуме #МЫВМЕСТЕ. Всего за семь лет Владимир Путин лично исполнил 24 детских новогодних желания.