Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Приморье человек может получить штраф за нейровидео с нападением тигра

Приморцу грозит штраф за ИИ-видео с тигром
Министерство природы Приморского края

Жителю Приморья грозит штраф за видео, сгенерированное нейросетью. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края.

Инцидент на ролике якобы произошел в Лучегорске. На кадрах с места заметно, как мужчина убирает снег около машины, и в какой-то момент на него нападает тигр и пытается утащить. При этом на месте, куда упал мужчина, видна кровь. Материал разошелся по местным пабликам.

В министерстве подчеркнули, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывают несколько факторов. Например, слишком плавные движения и отсутствие физической реакции окружения на действия тигра, вес которого достигает 200 кг.

«Сотрудниками министерства уже направлено обращение в правоохранительные органы для установления личности лица, распространившего фейковое видео, и принятия мер», – сообщается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что распространение недостоверной информации грозит штрафом до 100 тысяч рублей.

Ранее в Казани на видео сняли хищника, который проник на подземную парковку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562015_rnd_2",
    "video_id": "record::78cec47c-2bde-469d-82bc-5c1aa4394ccf"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+