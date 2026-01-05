В Приморье человек может получить штраф за нейровидео с нападением тигра

Жителю Приморья грозит штраф за видео, сгенерированное нейросетью. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края.

Инцидент на ролике якобы произошел в Лучегорске. На кадрах с места заметно, как мужчина убирает снег около машины, и в какой-то момент на него нападает тигр и пытается утащить. При этом на месте, куда упал мужчина, видна кровь. Материал разошелся по местным пабликам.

В министерстве подчеркнули, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывают несколько факторов. Например, слишком плавные движения и отсутствие физической реакции окружения на действия тигра, вес которого достигает 200 кг.

«Сотрудниками министерства уже направлено обращение в правоохранительные органы для установления личности лица, распространившего фейковое видео, и принятия мер», – сообщается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что распространение недостоверной информации грозит штрафом до 100 тысяч рублей.

