В Сочи зафиксировали подземный толчок, который ощутили в нескольких районах

В Сочи зафиксировали подземный толчок, который почувствовали жители нескольких районов города. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

По его данным, около 13:00 жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского и Лоо. Толчки уже стихли, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, отметил мэр, призвав сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться по номеру 112.

Дополнительно ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» сообщила, что эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря примерно в пяти километрах от побережья Сочи. Сила толчков составила четыре балла в Лазаревском районе и три балла в Центральном районе.

В ночь на 1 января землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Тихом океане у северных Курил. Эпицентр находился в 60 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 60 км. Жители Северо-Курильска почувствовали подземные толчки силой около двух баллов, тревога цунами не объявлялась.

Ранее в Мексике рассказали о последствиях землетрясения.