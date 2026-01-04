Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Чечне

ТАСС: пятеро пострадавших при взрыве в Шали доставлены в больницы Грозного

После взрыва бытового газа в чеченском городе Шали пятерых человек с ожогами доставили в Республиканскую клиническую больницу имени А. А. Кадырова и Детскую клиническую больницу №2 в Грозном. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Адам Алханов.

По его словам, граждане получили ожоги от первой до третьей степени тяжести.

«Пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени А. А. Кадырова и Детскую клиническую больницу №2 города Грозного», — сказал министр.

Алханов отметил, что среди пострадавших есть дети младше одного года, поэтому в понедельник, 5 января, будет организована телемедицинская консультация с ожоговым центром Нижегородского НИИ для принятия дальнейших решений по реабилитации пациентов.

4 января в городе Шали Чеченской Республики произошел взрыв бытового газа. В настоящий момент Следственный комитет по региону проводит доследственную проверку по факту инцидента.

