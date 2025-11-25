На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ определить проблемы со здоровьем по форме ягодиц

Форма большой ягодичной мышцы меняется по-разному у мужчин и женщин при старении, малоподвижном образе жизни, хрупкости организма, остеопорозе и диабете второго типа. К такому выводу пришла международная команда ученых. Анализ показал, что именно форма, а не размер мышцы, может отражать глубинные метаболические нарушения. Об этом сообщает Radiological Society of North America (RSNA).

«Большая ягодичная мышца — одна из наиболее массивных в организме человека и важный элемент метаболического здоровья», — подчеркнула руководитель исследования профессор метаболической визуализации Университета Вестминстера Луиз Томас.

Ученые использовали 3D-картирование на основе МРТ — метод, который объединяет серию снимков в детализированную трехмерную модель анатомической структуры. Такая визуализация позволила точно определить участки, где происходят изменения.

«В отличие от прежних исследований, фокусировавшихся на объеме или жировых отложениях, 3D-картирование показывает, где именно меняется мышца», — отметила соавтор работы Марьола Танай, старший научный сотрудник Исследовательского центра оптимального здоровья Университета Вестминстера.

Для работы были использованы данные 61 290 МРТ-исследований из базы UK Biobank, а также показатели физической формы, биомаркеры, образ жизни и медицинский анамнез участников. Всего исследователи проанализировали 86 переменных, сопоставляя их с изменениями формы мышцы.

Анализ показал, что высокая физическая активность и сила хвата связаны с более выраженной формой большой ягодичной мышцы, а возраст, хрупкость, ограниченная подвижность и длительное сидение — с ее истончением. У пациентов с диабетом второго типа выявлены выраженные половые различия: у мужчин наблюдалось уменьшение мышечной ткани, тогда как у женщин — увеличение объема, вероятно связанное с жировой инфильтрацией. Хрупкость организма также проявлялась различно: у мужчин мышца уменьшалась равномерно, у женщин изменения затрагивали лишь отдельные зоны.

По словам Танай, результаты указывают на то, что мужчины и женщины демонстрируют разные биологические реакции на одно и то же заболевание. Авторы считают, что изменения формы большой ягодичной мышцы могут служить ранним маркером снижения функциональности и метаболических нарушений при диабете второго типа, отражая половую специфику реакции тканей на снижение чувствительности к инсулину.

Ранее стало известно, как место жительства влияет на риск ожирения.

